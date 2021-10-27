Fetö'cü Adem Yavuz Arslan'dan küstah ifadeler

Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan: 'Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız'

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Kemal Gülen'in Youtube yayınında küstah ifadeler dile getirdi; "Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız" açıklamasında bulundu.

FETÖ kumpaslarda tetikçiliğini yapan ve ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, Fethullah Gülen’in yeğeni Kemal Gülen'in Youtube yayınında "Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz." dedi.

Arslan, "Zaman, Kanaltürk, Samanyolu kapandı bugün geri dönüş yok onlarda değilim. El koydukları gün dahi dedim. Biz geri döneceğiz. Kurumlarımızı geri alacağız. İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz. Bunları yapanlar hukuk önünde hesap verecek" diye konuştu.