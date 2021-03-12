FETÖ-Yunan işbirliği! Terörist Gülen'in mesajı Yunan televizyonunda

ABD’de bulunan FETÖ elebaşı Fetulah Gülen ile ilgili sözde tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan kitap, Yunanistan’da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca olarak piyasaya sürüldü.

Kitap ve FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuşan Yeni Demokrasi Partisi eski Milletvekili, şimdilerde Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Markou, MEGA televizyonunda katıldığı bir proğramda FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuştu.

Katerina Markou konuşmasında, FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’de geniş bir kitleye ulaşan ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye’de değil, dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını ileri sürdü. Katerina Markou, FETÖ elebaşı Gülen’i bir dini önder olarak adlandırması ise dikkat çekiyor.

FETÖ elebaşı Fetulah Gülen ile çevrimiçi canlı bir söyleşi yaptıklarını dile getiren Katerina Markou, MEGA televizyonuna bu söyleşi ile ilgili kısa bir video da verdi ve Yunanistan hakkında söylediklerini yayınladı.

Yayınlanan kısa videoda, elebaşı terörist Gülen şu ifadeleri kullanıyor:

“Yunanistan bizim için çok önemli.”

“Yunanistan bizim için çok önemli. İki millet bir dönem kardeş olarak kabul edildi. Bazıları yanlış taktikler ve stratejiler izleyerek bizi arkadaşlardan ve yoldaşlardan ayırdı. Belki bir gün bu insanlar tekrar bir araya gelirler. Ancak bu ortaklık bu şekilde bile yapılabilirse, takdirle ele alınmalıdır.

Herhangi bir nedenle herhangi bir tarafı desteklemek istemiyorum. Birisi ister masum olsun ister haksız olsun, o zaman aynı yerde bir arada yaşamaları mümkündür. Hümanizmin de aslında öğrettiği budur. Göründüğü kadar zor olsa da, kaçınılmazdır. Bir ülke, bir sorumluluğun yükünü taşıyamayacağını gösterebilir. Ancak, netleştiğinde hiçbir anlaşmazlık olmayacağını düşünüyorum.

Türkiye ve Suriye’de ve bir çok ülkede başka bir ülke denince akla ilk gelen Yunanistan oluyor. Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur”.