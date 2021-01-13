FETÖ üyesinden Yazıcıoğlu itirafı

İstanbul'da saklandığı hücre evinde yakalandıktan sonra Gaziantep'te tutuklanan FETÖ'nün sözde "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil B, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmalara örgütün nasıl müdahale ettiğini anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da saklandığı hücre evinde yakalanarak, Gaziantep'e getirilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Kamil B, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede, örgüt hakkında detaylı bilgiler verdi.

Örgütle 1991 yılında tanıştığını ifade eden Kamil B, üniversite örgüt evinde kaldığını ve 1994 yılında örgütün yurdunda müdür yardımcısı görevinde bulunduğunu kaydetti.

Öğrencileri mülakat yaparak yurda kabul ettiğini belirten Kamil B, Ankara'da, yurttan ve yaklaşık 15 öğrenci evinden sorumlu olduğu sırada firari sanık Mehmet K'nin de o dönem "büyük bölge Yenimahalle sorumlu imamı" olduğunu, daha sonra onun vasıtasıyla 2005 yılında "Muş il imamı" olarak faaliyet yürüttüğünü kaydetti.