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FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelisi eski üsteğmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı iki eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, görevinden ihraç edilmiş eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

 

 

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