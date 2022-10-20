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FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt hiyerarşisinde çeşitli konumlarda görev aldıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek sağlamak amacıyla hesaplarında artış yaptıkları tespit edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

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