AjansHaber.com.tr Gündem FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

FETÖ soruşturmasında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis Karabük'te yakalanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen, haklarında da FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dört eski emniyet mensubu, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yağışlı hava dalgası geliyor
CHP'li belediyeden tepki çeken uygulama
Fazilet durağında ikinci skandal
İzmir'i sağanak vurdu, iş yerlerini su bastı
Bakan Kurum Romanlara triportör hediye etti
Türk zırhlısından başarı üstüne başarı!
Yalan söylediği belgelendi