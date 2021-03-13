FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
FETÖ soruşturmasında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis Karabük'te yakalanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen, haklarında da FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Dört eski emniyet mensubu, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar