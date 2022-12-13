FETÖ kamu mahrem yapılanması: 39 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin, kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 9'u görevde, 8'i ihraç, 2'si istifa olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009, 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liseler Sınavları (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından, yazılı sınavlar öncesinde sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığını tespit etti. Soruşturma sonucu, sınavda usulsüzlük yaptığı belirlenen 3'ü soru alan eski askeri öğrenci, 4'ü de sivil olmak üzere 7 kişi hakkında, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen başka bir soruşturmada ise mahrem yapılanma içinde çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 2 akademisyen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın, Sağlık Bakanlığı yapılanması ile örgüt üyeleri tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı'nda (TUS) usulsüzlük yapılmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlenen, haklarında TUS sorularını dağıttıkları yönünde ifadeler bulunan 5 şüpheli belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin, örgütün gizli haberleşme yöntemi Bylock, ankesör, ardışık arama gibi yöntemleri kullanarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Örgütün esnaf, sivil yapılanmasına yönelik yürütülen bir başka soruşturmada ise ByLock kullandıkları tespit edilen 6 sivil şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 5 ayrı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.