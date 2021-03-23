FETÖ içinde kavga büyüyor

Terör örgütü FETÖ'de para kavgası büyüyor. Gülen'in 'özel sekreteri' olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun örgüt parasıyla kendisine servet biriktirdiği iddiası, örgüt elebaşı Gülen'e kadar gitmişti. Eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni, tartışmayı gündeme getiren eski Zaman muhabiri Ahmet Dönmez'i fitnecilikle suçlamıştı. Tartışmaya katılan firari FETÖ'cü Tuncay Opçin de 'gönüllülerin karakter sorunu var' dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'özel sekreteri' olarak bilinen Cevdet Türkyolu ile sosyal medya yöneticisi Osman Şimşek arasında, Türkyolu'nun "örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını içeren mektubu Gülen'e okumasıyla başlayan kavga büyüdü.

Para tartışmasını gündeme getiren eski Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı arasında tartışma yaşanmıştı. Dumanlı eski muhabiri Dönmez'i, "fitne çıkarmakla" suçlarken, Dönmez ise, "Bu yaptığın gazetecilik değil" diyerek tepki göstermişti.

"KARAKTER SORUNU VAR"

FETÖ'nün firari isimlerinden Tuncay Opçin, örgüt içindeki Ekrem Dumanlı kavgasını anlattı. Opçin, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Boşandığın kadının topuğuna bakılmaz. İçinde bulunduğun grupla felsefi anlamda kopuş yaşamışsın. Çeker gidersin. Hem ayrılıyorsun hem kapı önünde olay çıkartıyorsun.

Hizmet'in sistem değil, bazı gönüllülerinin karakter sorunu var.

Bugün Ekrem Dumanlı'yı, Zaman'ı eleştiren bazı isimleri görünce gülüp geçiyorum. Zaman'da yazabilmek için kimleri kimleri devreye sokup, başarılı olamayınca şimdi hakperestlik adına, intikam alıyorlar.”