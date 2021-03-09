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FETÖ firarisi Emniyet müdürünün evinden uyuşturucu düzeneği çıktı

FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü Mesut E. yakalandı, aynı binadaki eski emniyet müdürü Mustafa Ö.'yü arama çalışmaları ise sürüyor. Mustafa Ö.'nün evinde uyuşturucu düzeneği de bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'de üst düzey konumda bulunan firari eski emniyet müdürlerinin hücre evlerinde gizlendiğini ve örgütsel faaliyetlerini sürdürdüklerini tespit etti.

Birinci sınıf emniyet müdürleri

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Keçiören'de aynı binada farklı dairelerde gizlendiği belirlenen ve meslekten ihraç edilen birinci sınıf emniyet müdürleri Mustafa Ö. ve Mesut E.'nin evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, firari emniyet müdürü Mesut E. gözaltına alındı, Mustafa Ö. ise evde bulunamadı.

Evinde uyuşturucu düzeneği çıktı

Ekipler, Mustafa Ö.'nün dairesinde uyuşturucu yetiştirilmesi için profesyonelce hazırlanmış düzenek buldu. Düzeneğin içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda, aynı evde yakalanan Mustafa Ö.'nün oğlu da gözaltına alındı.

İkisi de ByLock kullanıcısıydı

Firari emniyet müdürlerinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlendi.

Polis, Mustafa Ö.'nün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. 

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