FETÖ elebaşısının kürsüsü kapatılıyor

KUL basın sözcüsü, "Gülen Kürsüsü'ne yönelik anlaşma eylül ayının sonunda sona erecek. Üniversite etkinlik sayısı ve katılım iyice düştüğü için anlaşmayı yenilememe kararı aldı." dedi.

Gülen Kürsüsü için yapılan anlaşmanın 30 Eylül'e kadar devam edeceğini ve bu süre tamamlanıncaya kadar anlaşmaya bağlı olacaklarını belirten üniversite yetkilisi, "KU Leuven Üniversitesi, bu anlaşmayı bazı yerlerde çıkan haberlerin aksine feshetmiyor, siyasi baskıya boyun eğilmiş değil." dedi.

Her yıl çok sayıda kürsünün açıldığını ve kapandığını belirten sözcü, "Gülen Kürsüsü ile ilgili olarak, 10 yılın ardından bu kürsüye olan ilgi sert şekilde azaldı. Buna bağlı olarak faaliyetler de azaldı. Üniversite yönetimi, bu şartlarda kürsüyü devam ettirmeme kararı aldı." dedi.

Öte yandan Belçika basını ise Türk medyasının söz konusu üniversiteyi kara listeye alarak "terörist üniversite" muamelesi yaptığını, KUL'den alınan diplomaların da Türkiye'de geçerli olamayabileceğini yazdı.

2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Fethullah Gülen Kürsüsü internet sitesine erişim salı günü kapatıldı.