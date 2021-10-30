FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammet Mahmut K.'nın grafiker olarak çalıştığı ve Ümraniye'de yaşadığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüpheliyi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir sokakta yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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