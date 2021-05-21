FETÖ elebaşı Gülen'den toparlanma talimatı!

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, örgütün Türkiye'de yeniden toparlanma planlarıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

FETÖ'nün “Talebe Yapılanması”, “Mağdur Aileler Yapılanması” ve “Finansal Yapılanma” şeklinde yeniden örgütlenmeye başladığını söyleyen Şener, bu yapılanmanın İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetildiğini dile getirdi.

Nedim Şener, örgüt üyelerinin iletişim kurmak amacıyla Opera, VPN, S Çocuk (Süper Çocuk), FAMA, GPS gibi birçok program kullandığını ayrıca popüler internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden de sohbet odalarında bir araya geldiklerini açıkladı.

İşte Nedim Şener'in "FETÖ sıfırdan başlıyor..." başlıklı o çarpıcı yazısı;

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye’deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Gülen’in “Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek” sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gidiyor. Örgüt aldığı ağır hasarı onarmak, diğer yandan yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadı.

Örgütün yeni yapılanması İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetiliyor.

İtiraflar ve teknik incelemeler sonucunda; “Talebe Yapılanması”, “Mağdur Aileler Yapılanması” ve “Finansal Yapılanma” şeklinde yeniden örgütlenen FETÖ mensuplarının Türkiye’deki ara yöneticilerinin, talimatları almak ve rapor göndermek için firari konumdaki “mahrem imamlarla” irtibatta oldukları belirlendi.

Örgüt mensupları irtibat için, yabancı uyruklu kişiler adına yabancı internet şirketlerinden alınmış abonelikleri kullanıyorlar. WhatsApp üzerinden iletişimde yurtdışı numaraları kullanan FETÖ’cüler, konferans şeklinde görüşmeler yapıyor, Opera, VPN, S Çocuk (Süper Çocuk), FAMA, GPS programlarını kullanıyorlar. Ayrıca, popüler internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden sohbet odalarına girerek iletişim sağlıyorlar.

YENİ “TALEBE YAPILANMASI”

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetilen para trafiği ise, hakkında soruşturma açılmamış özellikle kadınlar ve üniversite öğrencileri üzerinden yapılıyor.

“Talebe Yapılanması” adıyla, örgüt mensuplarınca ‘devre talebe seferberliği’ adı altında bir çalışma başlatıldı. Temasa geçilmemiş tek bir öğrencinin kalmaması hedeflenen yapılanmada örgütün illerdeki ve bölgelerdeki her kademesine ulaşmaları gereken sayısal hedefler verildi.

“Eğitim koçluğu” görünümü altında FETÖ’ye bağlı öğretmenler özellikle lise öğrencilerini örgüte kazandırmakla görevlendirildi. Yapılan araştırmalar, FETÖ’nün öğrenci sayısında artış olduğunu gösteriyor. Özellikle, lise öğrencilerini askeri okullar sınavlarına hazırlıyorlar.

Bu kapsamda, başta, daha önce örgüte ait kurumlarda çalışmış ya da ihraç olmuş öğretmenler çoğunlukta olmak üzere, başka mesleklerden de ihraç olanlar görev yapıyor.

FETÖ’cü öğretmenler, örgütün talimatıyla en çok 4’üncü ve 10’uncu sınıf arasından öğrencileri hedeflemiş durumda.

Öğrenci grupları en fazla 3, nadiren 4 kişiden oluşuyor. Öğretmenler gruplarla iki haftada bir yüz yüze toplantılar yapıyor. Toplantılarda hem ders planlama ve takibi hem de örgütsel eğitimler veriliyor.

“IŞIK” EVİNDEN, “DOST” VE “VİFAK” EVİNE

Örgütte “Küçük Bölgeci” olarak adlandırılan yöneticiler, öğretmenlerle ayda bir toplantı yapıp performans ölçümü gerçekleştiriyor.

Güncel olarak “Dost” ve “Vifak Evi” olarak gruplandırılan evler ve A, B ve C şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bu evlerde kalan öğrenciler de evlerinin harfleri ile kodlanıyor.

A Grubu: Bu kategorideki evlerin içine rahatlıkla girip çıkılabiliyor. Evde kalanlara sorumluluk verilerek aylık maddi manevi destek sağlanıyor. Bu evlerin başında sözde ev abisi bulunmuyor. Bu evlerde hedef, sözde bir ev abisi olması ya da içlerinden birine sorumluluk verip sözde hizmet evine dönüştürmesi.

B Grubu: Bu kategorideki evler biraz daha ilgiye muhtaç, zimmet usulü ilgilenilen evler. Bu evler için hedef, “A Grubu” ev statüsüne dönüştürülmeleri.

C Grubu: Bu kategorideki evlerin öğrencileri, sözde hizmet evi olan B ve A grubu evlere kanalize ediyor.

FETÖ ayrıca, son zamanlarda geçmişte örgütle bağı olan ancak irtibat sağlanamayan öğrencilerle, tanıdık arkadaşları vasıtasıyla ya da sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurulması yönünde talimat verdi.

CAMİLERDE KİTAP ARASINA PARA

FETÖ, örgütteki dağılmayı önlemek için “Finansal Yapılanma” altında özellikle sözde “mağdur aileler” için de çalışmalar yürütüyor. Halen örgütsel faaliyetlerine devam eden ve örgütün üst düzey yetkililerince yönlendirilen şahıslar, illerde bulunan camilerin kadınlar bölümündeki kitapların arasına, seccade altı gibi yerlere para bırakıyor. Ardından örgütün üst düzey sorumluları sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçiyor, hem para bırakılan yerleri söylüyor hem de bu paraların hangi örgüt mensubuna gönderileceği talimatını veriyor.

Örgüt mensupları camilerden bu paraları alarak eşleri tutuklu bayanlarla irtibata geçiyor, onlardan IBAN numarası istiyor ve ATM’ler aracılığıyla paralar hesaplarına yollanıyor. Kime gönderileceği belirtilmeyen paralar ise FETÖ’ye ait öğrenci evlerinde kalan üniversite/yüksek lisans öğrencilerine veriliyor.

Örgüt içerisinde -sözde- Eyalet Hadimi, BB (Büyük Bölgeci) ve ETM (Eyalet Talebe Mesulü) şeklinde faaliyet gösteren şahısların, “Pazarlamacı Zarfı” adı altında, sözde mağdur ailelere dağıtılmak üzere Küçük Bölgeci’ye nakit para verdiği belirlendi. Örgüt ayrıca, “Dershane Tadilat Kalemi” adı altında geçmiş dönemde örgüte bağlı faaliyet yürüten dershane çalışanlarına ve ailelerine (sözde dershane mağdurlarına) nakit para dağıtıyor. “Merkez Tadilat Kalemi” adı altında ise FETÖ’nün sözde il abisi örgüt mensubunun maliyecisine para veriliyor. Bu para il abisi örgüt mensubunun inisiyatifinde dağıtılıyor. Ayrıca, “Kurum Tadilat Kalemi” adı altında örgüte bağlı faaliyet yürüten dershane, şirket çalışanı olup sözde mağdur olan ailelere nakit dağıtılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, bir yandan ülke içinde aldığı ağır darbeyi onarmaya diğer yandan yeni öğrenci evlerinde eğitim verdikleri ve “Liseli” olarak adlandırdıkları öğrencileri yeniden askeri okullara sokma hazırlığı yapıyorlar. Yalnız bir hataları var; görülmediklerini zannediyorlar...