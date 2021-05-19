FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüleri

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Ramazan Bayramı'nda çekilen en son görüntüsü ortaya çıktı.

Bayram nedeniyle 14 Mayıs'ta yayınlanan videoda Fetullah Gülen’in hareketlerinin yavaşlığı dikkat çekti, aynı zamanda konuşmakta ve yürümekte zorlandığı da gözler önüne serildi.

Bir önceki görüntüleri 27 Şubat’ta yayınlanan videoda yer alan Gülen'in kısa sürede çöktüğü gözlerden kaçmadı. Gülen daha önceki videoda daha sağlıklı görünüyordu. Elebaşı Gülen’in Covid-19'a yakalandığı ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti.

Yayınlanan Ramazan Bayramı videosunda Gülen, toplu namaza katılmayıp oturduğu yerden duaya eşlik ediyor. Görüntülerde sürekli ağlayan elebaşının sesinin cılızlığı da fark ediliyor.