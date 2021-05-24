FETÖ bu kez gözüne çocukları kestirdi

Nedim Şener'in bugünkü köşe yazısı şöyle;

“FETÖ sıfırdan başlıyor” başlıklı son yazımda, örgütün taban oluşturmak için yeniden yapılandığını anlatmıştım. Devletin içinde, bürokraside, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, devletin medya kuruluşlarında, yargıda, açık-gizli hâlâ varlığını koruyan Fetullahçı Terör Örgütü, tabandaki varlığını kaybetmemek ve genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ana hedeflerden birisi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan 130 bin dolayındaki örgüt üyesini bir arada tutmak.

Bunun için yeni sözde “Mağdur Aileler yapılanması”, “Finansal yapılanma” ve “Talebe yapılanması” şeklinde Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli yeni örgütlenmelere gitti.

YENİ YAPILANMAYA İLK OPERASYON

Hapisteki FETÖ’cülerin dışarıdaki aile üyelerine maddi yardım yapılırken, özellikle bu ailelerin çocuklarını da örgüte kazandırmak için “Talebe yapılanması” kurdular.

Böylece babalarını, annelerini örgütün amaçları için kullanan FETÖ, şimdi de çocuklara el atmış oldu. Nitekim, FETÖ’nün bu yapılanmasına yönelik cuma günü Çanakkale Başsavcılığı’nın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) desteği ile Çanakkale Emniyet KOM ve İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülen operasyonda, örgütün bu ildeki yeni yapılanması çökertildi.

Elbette bu FETÖ’nün vazgeçeceği anlamına gelmiyor ama şu an için Çanakkale’deki yapılanma deşifre edildi. Diğer illerde de devamı gelecek.

Çanakkale merkezli 14 ilde 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılan operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu gibi örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan kişiler de var. Örgütün bir yandan finansal yapılanma üzerinden ailelere yardım ettiği belirlenirken, diğer yandan örgüt üyelerinin yurtdışına firarlarını da organize ettiği ortaya çıktı.

HER EVE 1 “ABİ”, 3 “ŞAKİRT”

Bu operasyon FETÖ’nün 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılanlarla, halen hapiste olanların okul çağındaki çocuklarını da örgüte kazandırmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu gösteriyor.

Gözaltına alınan Çanakkale yapılanması sorumluları, ifadelerinde bunu açık açık söylüyorlar. Annesi babası örgüt elemanı olan çocukları kazanmalarının çok daha kolay ve güvenilir olduğunu anlatıyorlar. Onları örgüte kazandırmak için oluşturulan yeni evlerde bir “ev abisi” en fazla üç öğrenci (şakirt) ile ilgileniyor. Çanakkale’de bu amaçla oluşturulan evlere de baskınlar yapıldı.

HEM ÇOCUĞUNU HEM PARASINI VERİYOR!!!

Üst düzey yöneticileri ile korumak istediklerini 15 Temmuz öncesi ve hemen sonrasında yurtdışına kaçıran FETÖ, burada bıraktığı örgüt üyelerinin kendilerini, paralarını, şimdi de çocuklarını kullanmayı bırakmıyor.

Alınan ifadelere göre gözaltına alınan, tutuklanan ve kaçamadığı için Türkiye’de kalan FETÖ üyeleri, kendi hayatlarını örgütün hizmetine vermişken şimdi de çocuklarını örgüte teslim ediyor, üstüne de para veriyor. FETÖ’cüler, yeniden yapılanma çerçevesinde ders adı altında her çocuk başına ailelerinden 1.700 TL aylık para alıyor.

Peki o paralar ne yapılıyor? Bir kısmı hapistekilerin ailelerine ulaştırılıyor, bir kısmının ne yapıldığı ise savcılığın cuma günkü açıklamasında şu ifadelerle anlatıldı: “Sözde il imamının, örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks ve şaşaalı yaşam sürdüğü tespit edildi.”

DEVLET FETÖ’NÜN KILCAL DAMARLARINA SIZDI, SONRADAN AĞLAMAK YOK

FETÖ, öğretmenleri KHK ile ihraç edilmiş eğitimcilerden ya da kamu görevinden atılan diğer örgüt üyelerinden oluşturuyor. Öğrenci gruplarını da, daha önce hakkında işlem yapılanların ailelerin çocuklarından ya da bu çocuklar aracılığıyla ders çalışma bahanesiyle örgüte ısındırılan başka çocuklardan oluşturuyor. Çocuklar 4 ile 10’uncu sınıf aralığından seçiliyor ve lise sınavları ile üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Asıl amaç Milli Savunma Üniversitesi’ne ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdırılacak yeni kadroları yetiştirmek.

Bu yapılanma, Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli olarak tüm Türkiye’de faaliyette. Peki çocuklar o evlerde ne yapıyor? Elbette dersler veriliyor ve tabii istisnasız FETÖ elebaşının videoları izletilip kitaplarından okumalar yapılıyor. Okumalar ise basılı kitap olmadığı için internet üzerinden. Ve maalesef bazı çocuklar yalnız beyniyle, idaresiyle, geleceğiyle değil, bedenen de istismar ediliyor.

GÖRÜLÜYOR, BİLİNİYOR, İZLENİYOR

Yine son yazımı bitirdiğim cümleyi tekrar etmek istiyorum: FETÖ’cülerin bir hatası var; görülmediklerini zannediyorlar. Oysa görülüyorlar, biliniyorlar, izleniyorlar.

Bilerek çocuğunun geleceğini yakanlara söylenecek söz yok. Onlar, örgüt yönetiminin milyarlarca dolar para ile lüks içinde devam eden hayatları için kendilerini, ailelerini ve çocuklarını feda eden mankurtlaşmış kişilerdir.

Ulaşırsa diğerlerine uyarım şudur; çocuklarınıza sahip çıkın, FETÖ elebaşı, “devletin kılcal damarlarına sızın” diyordu ya, artık devlet FETÖ’nün kılcal damarlarındadır. Bilgi konusunda eksik olanı da itirafçılar tamamlıyor zaten. Kendinize hayrınız olmadı, bari çocuklarınızı koruyun. Sonra ağlamak yok.

Hürriyet