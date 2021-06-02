FETÖ, bilgi ve belgeleri böyle yok etmiş...

Örgüt tarafından sözde üst düzey kişilerin kullandığı bilgi ve belgelerin toplanıp 'Tırnak' adının verildiği SD kartlara yüklendiği ve bilgisayara aktarıldıktan sonra SD kartların şehrin farklı noktalarındaki çöplere atıldığı öğrenildi.

FETÖ'nün Doğu Anadolu Bölgesi'nin adalet yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 'Enes' kod adlı M.G. hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde, 'Tırnak' olarak isimlendirilen bu SD hafıza karlarında, harcamalarının, örgütün bölge yapılanmalarındaki arşivlenmiş belgelerinin giderlerinin ve 'himmet' adı altında toplanan paraların listesinin olduğu saptandı. Şifreli olarak belirli kişilerin kullanabildiği bu SD hafıza kartlarındaki belgelerin bilgisayara aktarıldıktan sonra imha edilip şehrin farklı noktalarındaki çöplere atıldığı belirtildi.

Örgüt içinde toplanan paraları belirlenen noktalardan temin eden ve '5A' olarak nitelendirilen örgüt içindeki sözde üst düzeyde şahıslara ulaştırdığını itiraf eden Enes kod adlı M.G., örgüt üyelerince ayda bir kez himmet adı altında temin edilen paraların satır satır yazıldığını ve bilgisayarlara aktarıldıktan sonra tüm belgelerin imha edildiği itirafında bulundu.

''CEMAATE ZARAR VERİLEBİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN BELGE VE EVRAKLARI GETİRİYORLARDI''

Örgüte dahil edilmek istenen insanlarla yapılan görüşmelerdeki tüm giderlerin fethullahçı terör örgütü tarafından karşılandığını söyleyen Enes kod adlı M.G., "Kenan isimli şahıs bana cemaatte ilgilendiğim kişilerle görüşürken 'Enes' kod adını kullanmamı söyledi. Bana neden kod adı verdiğini sorduğumda bu durumu geçiştirdi. Bu zabıt katipleri ile görüştüğümde bana 'bu şahısları kazanmaya çalış' dedi. Ayrıca bu aşamadaki hizmet olarak yapmış olduğum giderleri Kenan karşılıyordu.

Kenan isimli şahıs bana Erzurum ilinde bulunan 5A olarak adlandırılan grubu sana vereceğim dedi. Ben 5A'yı kendisine sorduğumda yavaş yavaş öğrenirsin, bu 5A'da bulunan şahıslar örgüt içinde neler yapması gerektiğini kendileri biliyorlar dedi. Sen sadece ikametini aç bu şahıslar gelsin çayını içsin sohbetlerini yapsın dedi. Bana ayrıca bu sırada bir tane telefon ve hat verdi. Bu telefonun içinde bulunan hatla gelecek 5A'lar ve örgüt içerisindeki şahıslarla irtibat kurabilirsin dedi. İlk buluşmamızı benim ikametimde yaptık. İlk buluşmada Kenan ve Barış isimli şahıslar geldi. Bu görüşmelerde 5A olan şahıslar Cemaate zarar verilebileceği düşünülen belge ve evrakları getiriyorlardı ve birlikte bu konuları konuşuyorlardı. Görüşmelerin birinde 5A'ların geldiği dönemde Halit Kod isimli şahısta geldi.

İkamette bulunduğumuz esnada 5A'ların da olduğunda Halit benim ikametime kalem tarayıcı ve bir adet dizüstü bilgisayar bıraktı. Bahse konu tarayıcı ve bilgisayarın ne amaçla ve nasıl kullanılacağını 5A'lar ve bana anlattı. Biz bu kalem tarayıcı ile gelen belgeleri tarıyorduk. Sonrasında kalem tarayıcının içinde bulunan SD kartı çıkartarak bilgisayarda düzenlemesi ve arşivlemesini yapıyorduk. Bilgisayarda düzenlediklerimizi şifreli SD karta aktarıyorduk. Bu SD karta biz örgütte 'Tırnak' adını veriyorduk. Tırnak denen bu kart şifreli olup, şifresini sadece bu grupta belli kişiler biliyordu. Bu isi yapan şahıslar genelde bilgisayar bilgisi yüksek olan kişilerdi" dedi.

''GELEN KİŞİLERİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE İMHA EDİLİRDİ''

Örgütün sözde bölge sorumlularının kullandığı 'tırnakları' herkesin görebileceği şekilde imha ederek şehrin farklı konumlarındaki çöp kutularına atıldığını belirten M.G. , "Gelen bütün belgeleri ve kâğıtları ve bu işlemlerde her ne kullanıldıysa (SD kart, flash bellek) imha ediliyordu. İmha olan malzemeler şehrin farklı sokaklarında bulunan çöp kutularına atılır, ya da imkân doğrultusunda yakılırdı. Biz bahse konu tırnakları H.B. isimli sahsın belirttiği eve getirirdik her seferinde farklı evde buluşurduk.

Bahse konu eve Van dar bölgesi, Ağrı Dar Bölgesi, Trabzon Dar Bölgesi, Erzincan Dar Bölgesi Erzurum Dar Bölge, Ordu-Giresun Dar Bölgesinden gelen 1 kişinin getirmiş olduğu tırnak diye tabir edilen SD kartı H.B. isimli sahsın bilgisayarına takarak yansıtıcıyla duvara yansıtılır, H.B. isimli sahsın yanında bulunan kişi de bilgilerin sentezini (bazı bilgileri alır, bazı bilgileri siler) yaparak kendi tırnak diye tabir edilen SD karta aktarırdı. Sonrasında dar bölge sorumluların getirmiş olduğu tırnakları orada bulunan dar bölge sorumluları ve H.B. isimli şahıs beraberinde gelen kişilerin gözünün önünde imha edilirdi. Bu durumu biz yaklaşık 10 ay kadar devam ettirdik" ifadelerinde bulundu.