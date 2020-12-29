FETÖ abisi sapık çıktı!

FETÖ'ye yönelik başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında öğrenci yapılanması sorumlularının da bulunduğu 40 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında FETÖ abisinin telefonunda yapılan incelemede, kadın iç çamaşırlı fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 1 yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.C.'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belirlendi.

FETÖ'nün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edilirken, kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon yaptıkları belirlendi.

FETÖ EVLERİNE KALMALARI İÇİN YÖNLENDİRME YAPILMIŞ

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul'a üniversitede okumak için gelen öğrencilere FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı tespit edildi.

HÜCRE EVLERİNDE YAKALANDILAR

Sabah'ın haberine göre, örgütün 'güncel üniversite öğrenci yapılanması'ndan sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi. Öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilen şüphelilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için 'gaybubet evlerinde' saklandıkları ortaya çıktı.

İTİRAFÇILAR GÜNCEL YAPILANMAYI ANLATTI

Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, ilk operasyonu 13 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirerek, 28 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

İKİNCİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüpheliler, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilere yönelik güncel faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Alınan ifadeler doğrultusunda yeni tespit edilen kişilere yönelik olarak düzenlenen ikinci operasyonda, 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EV ABİSİNİN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İstanbul Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada örgüt abisi olduğu iddia edilen M.A.'nın dijital materyallerinde şok edici görüntüler ele geçirildi. Tespit edilen görüntüler arasında örgüt abisi M.A.'nın çıplak şekilde çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte kadın iç çamaşırları giymiş görüntüleri de bulundu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Savcısı Ufuk Can Gazeoğlu tarafından yürütülen soruşturma geçen günlerde tamamlandı. Savcı Gazezoğlu halen FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 36 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgüt üyelerinin güncel faaliyetleri anlatıldı.