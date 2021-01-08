Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan önemli açıklamalar

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Associated Press’e açıklamalarda bulundu.

Başağa, Libya ordusu güçlerinin, ülkenin batısında insan kaçakçılarını ve teröristleri hedef alacak büyük bir operasyona hazırlandığını bildirdi.

ABD'deki başkanlık seçimlerine değinen Başağa, “Joe Biden’in seçim zaferi ile umutlarımız arttı. Umarız yeni yönetim, Libya’nın istikrarında ve uzlaşmasında büyük bir rol üstlenir.” dedi.

Libya’ya sızan teröristleri ortadan kaldırmak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekleyen Başağa, ABD'nin operasyona destek vermesini umduklarını, Türkiye'nin ise çoktan destek vereceğini bildirdiğini belirtti.

ABD'nin, 2016 yılında Sirte’deki DEAŞ teröristlerinin yenilgiye uğratılması için destek verdiğini ve ABD ile işbirliğinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Başağa, “Ancak teröristler, Hafter’in Trablus’a saldırısı sırasında yeniden alan kazandı. Bu yüzden ABD’nin yeni operasyona destek vermesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bazı devlet kurumları bu milis gruplarına destek veriyor"

Silahsızlandırılması gereken gruplar ile güvenlik mekanizmasına dahil edilebilecek grupları tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen bakan Başağa, bu planın uygulanmasında sorunlar yaşadıklarını ve milis grupları ile bazı yetkililerin arasında bağlantı olduğunu, bu isimlerin istihbarat mekanizması gibi bazı kurumları kontrol ettiklerini bildirdi.

Başağa, “Sorun şu ki, bazı devlet kurumları bu milis gruplarına destek veriyor.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.