Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oluyor!
Galatasaray'ın da Avrupa'dan elenmesiyle birlikte ülkemizi temsil etmeye devam eden son takım olan Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. Kura çekimi saat 15.00'te gerçekleşecek.
UEFA Konferans Ligi'ne son 16 turundan devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Sarı-Lacivertli ekibin rakipleri arasında, Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz yer alıyor.
Kuralar bugün çekilecek
UEFA Konferans Ligi’nde kura heyecanı başladı. Fenerbahçe’nin rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün saat 15.00’te başlayacak.
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