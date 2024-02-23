Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oluyor!

UEFA Konferans Ligi'ne son 16 turundan devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-Lacivertli ekibin rakipleri arasında, Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz yer alıyor.

Kuralar bugün çekilecek

UEFA Konferans Ligi’nde kura heyecanı başladı. Fenerbahçe’nin rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün saat 15.00’te başlayacak.