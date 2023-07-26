Fenerbahçeli yıldızı Avrupa'dan teklif!

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerde ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor...

Emre Mor'a talipler var

Geleceği belirsiz olan Emre Mor'a Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi.

Avrupa basınındaki haberlere göre ise; Emre, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.