Fenerbahçe'de tarihi kongre başladı: Ali Koç konuşuyor!
Kongre Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşmasıyla başladı. Kongrede açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yıllardır sadece sportif alanda değil; hukuki, ekonomik, siyasi, sosyal birçok alanda ağır bir mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldık." dedi.
Fenerbahçe Kulübünde çoğunluğun sağlanması halinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.
1 7
Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti.
2 7
Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.
3 7
"TRABZON MAÇINDA YAŞANANLAR PLANLI VE ORGANİZE BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"
4 7