Fenerbahçe-Trabzonspor ilk yarı sona erdi!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada golü buldu. Rakibini çalımla ekarte eden Arda Güler'in sağ çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
28. dakikada sol çizgiden topu taşıyan Rossi, ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
31. dakikada sağ çaprazdan Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hamsik'in uzak kale direğine çektiği şutta, top yandan az farkla auta gitti.
33. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, sol kenardan topu yerden sert şekilde ceza sahasına gönderdi. Uzak direkte topa yetişen Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Hamsik'ten aldığı topu Umut Bozok, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlak uzak köşede bekleyen Larsen'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Yorumlar