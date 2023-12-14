Fenerbahçe-Spartak Trnava
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler..
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Fenerbahçe ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Goce Petreski (Kuzey Makedonya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Bukata, Ofori, Azango, Duris
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