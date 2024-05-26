Fenerbahçe-İstanbulspor
Fenerbahçe- İstanbulspor maçı başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam İstanbulspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan sarı-lacivertliler, küme düşen rakibi karşısında 3 puanı alıp Konya'dan gelecek haberi bekleyecek.
Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etmesi ve aynı saatte başlayacak Konyaspor - Galatasaray maçında ezeli rakibinin yenilmesi halinde 20. şampiyonluğuna ulaşıp 4. yıldızını takacak.
SAAT: 19.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Ülker Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 2
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun
İstanbulspor: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy
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