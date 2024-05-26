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Fenerbahçe-İstanbulspor

Fenerbahçe- İstanbulspor maçı başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam İstanbulspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan sarı-lacivertliler, küme düşen rakibi karşısında 3 puanı alıp Konya'dan gelecek haberi bekleyecek.

Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etmesi ve aynı saatte başlayacak Konyaspor - Galatasaray maçında ezeli rakibinin yenilmesi halinde 20. şampiyonluğuna ulaşıp 4. yıldızını takacak.

SAAT: 19.00

HAKEM: Volkan Bayarslan

STAT: Ülker Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 2

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun

İstanbulspor: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy

 

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