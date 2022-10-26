Fenerbahçe görüşmelere başladı! Bonservis alınıyor

Sarı-lacivertli ekip hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de bu sezon adını sıkça duyurdu. Avrupa Ligi'nde grupta zirvede bulunan Fenerbahçe, bu başarısını Süper Lig'de de devam ettiriyor. Gelecek için adımlarını şimdiden atan sarı-lacivertli takım yıldız ismin transferi için görüşmelere başladı.

Jesus oyununu öğrencilerine benimsetti

Ali Koç, geçen sezon sonradan göreve gelen İsmail Kartal’ın başarılı performansı sonrası zor bir karar verdi. Kartal ile yollar ayrıldı, Jorge Jesus göreve geldi. Tecrübeli teknik adam, 10 transferle birlikte adeta yeni bir takım kurdu. Buna rağmen oyun anlayışını kısa sürede oturttu. Üstelik tek bir taktik değil, 3’lü savunmanın varyasyonları ile 4’lü defansın farklı dizilişlerini öğrencilerine benimsetti.

Alioski için karar

Sezon başında kadrosuna 12 ismi katarak ciddi bir revizyona giden Sarı-Lacivertliler'de en sürpriz transferlerden biri de Ezgjan Alioski olmuştu. O dönem sol bekte Filip Novak ile Ferdi Kadıoğlu'nun yer alması nedeniyle bu bölgeye transfer beklenmezken Fenerbahçe bir anda Kuzey Makedonyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan ve camiadan geçer not alan Alioski bir yıllığına kiralanmıştı. Yıldız oyuncunun geleceği merakla beklenirken, Arap Yarımadası'ndan flaş bir iddia geldi. El Sport, Sarı-Lacivertliler'in, deneyimli sol bekin bonservisini almak için şimdiden Suudi temsilcisi Al-Ahly'le görüşmelere başladığını duyurdu.