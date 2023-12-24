Fenerbahçe-Galatasaray canlı skor
Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne oluyor. Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor!
Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne oluyor. Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor!
Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.
Canlı Skor:
Fenerbahçe: 0
Galatasaray: 0
İlk 11'ler!
Fenerbahçe: Livakovic- Osayi- Djiku- Jayden- Ferdi- Crespo- İrfan Can- Szymanski- Cengiz- Tadic- Dzeko
Galatasaray: Muslera- Boey- Nelsson- Abdülkerim- Barış- Torreira- Kerem D.- Ziyech- Kerem A.- Mertens- Icardi
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