Fenerbahçe-Galatasaray canlı skor

Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne oluyor. Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor!

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.

Canlı Skor:

Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 0

İlk 11'ler!

Fenerbahçe: Livakovic- Osayi- Djiku- Jayden- Ferdi- Crespo- İrfan Can- Szymanski- Cengiz- Tadic- Dzeko

Galatasaray: Muslera- Boey- Nelsson- Abdülkerim- Barış- Torreira- Kerem D.- Ziyech- Kerem A.- Mertens- Icardi