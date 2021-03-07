FedEx, 2040 yılına kadar filosunu tamamen elektrikli araçlardan oluşturacak

Son yıllarda pek çok büyük firma, planları arasına sıfır karbon salınımına geçmeyi de ekliyor. Dünyanın en büyük kargo şirketleri arasında yer alan FedEx de benzer bir hamle gerçekleştirmeye hazırlandığını açıkladı.

Firma, 2040 yılına kadar filosundaki bütün dağıtım kamyonlarını elektrikli modellerle değiştirmeyi planlıyor. Bu yılda FedEx'in sıfır karbon salınımı hedefini yakalaması için kamyonetlerinin elektrikli modellerle değiştirilmesi önemli yer tutuyor.

İlk aşamada 2 milyar dolar ayrılacak

Pek çok firmanın karbon nötr seviyeye dönmek için yaptığı çalışmalardan birini de FedEx yapacağını açıkladı. Bu açıklamada firmanın bu süreci nasıl yöneteceği de açıklandı. İlk aşamada elektrikli araçlara geçiş için 2 milyar dolar ayrıldı.

FedEx, var olan dağıtım kamyonlarını 2025 yılına kadar en azından yüzde 50 oranında elektrikli modellerle değiştirecek. 2030 yılında tüm araç alımları elektrikli olacak. 2040 yılına geldiğimizde ise firmanın bütün benzinle çalışan araçları emekli edilmiş olacak.

FedEx'in yapacağı yatırım yalnızca elektrikli araç alımına gitmeyecek. Firma, Yale Üniversitesi'ne de Doğal Karbon Yakalama Merkezi kurulması ve alternatif yakıt araştırmaları yapılması için 100 milyon dolar kaynak sağlayacak. Bu merkezin amacı, atmosferdeki karbonun yakalanmasını ve sera etkisinin azaltılmasını sağlamak.

Müşterilere karbon nötr kargo imkanı

FedEx aynı zamanda müşterilerine daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri sunabilmek için bazı alternatifler sunacak. Bu alternatifler arasında karbon nötr teslimat ve sürdürlebilir paketleme çözümleri yer alacak.

Ek olarak, firmanın dünya çapında tesislerini daha verimli hale getirecek ve yenilenebilir enerji kullanabilir hale getirmek için yatırımlar yapacağı ifade edildi. Böylelikle FedEx, uzun vadede karbon salınımını nötr hale getirmek isteyen firmalar arasına katılmış oldu.

WebTekno