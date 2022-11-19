Federasyon Ankara'ya düşman mı?

Dursun ERKILIÇ

Bugün günlerden yine futbol!

A Milli Futbol Takımımız, 21 yıllık Gaziantep hasretini bu akşam Çekya maçı ile giderecek.

21 yıl önceki özel maçta Arnavutluk’a 2-0 yenilmiş olmamız değil, bunca yıldan sonra ay yıldızlı millilerin bu güzel şehrimizde sahaya çıkmasıdır önemli olan…

Milli Takımımız üç gün önce de Diyarbakır’da ilk kez sahaya çıkmış ve tribünlerdeki güzel görüntüye yakışır bir galibiyetle İskoçya’yı 2-1 yenmişti…

Bunları hatırlatmamın nedeni, sözü, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’ya getirmek içindir.

Öncelikle şu iki hususu iki değerli ismi anarak belirtmek istiyorum:

Birincisi; Türk futbolunda silinmez izler bırakmış olan Gençlerbirliği’nin efsane Başkanı Ankaralı İlhan Cavcav öldükten sonra profesyonel kategorideki Ankara futbolu ağabeysiz, Türk futbolu duayensiz kaldı. Yeri dolmuyor…

İkincisi; ömrünü Ankara’ya ve amatör sporlara adayan, profesyonelleri de ihmal etmeyen merhum gazeteci dostum Ali Öcal’ın vefatıdır. Bu vefat tüm amatör branşlardaki sporcuları medya alanında sahipsiz bıraktı. Ali’nin de yeri dolmuyor…

Gerek İlhan Cavcav gerekse Ali Öcal, Ankara’nın bir futbol kenti olması için büyük çaba sarf etmiş ama bugünkü hazin manzaranın önüne geçememişti.

Ali Öcal ile hem aynı gazete çalıştık, hem televizyon programında Ankara ve sporu konuştuk ama onun her ortamı bunlar için değerlendirirken dile getirdiği bir konu da Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’ya yakışır bir stat yapılması ve yeniden milli maçların oynanması idi…

Diyarbakır ve Gaziantep’teki milli maçlar, yukarıdaki hususları hatırlamamı sağlarken, bu maçların Hakkari’den Yozgat’a, Bingöl’den Kars’a, Edirne’ye, Çorum’a, Çankırı’ya ve daha birçok Anadolu kentine yayılmasını diledim…

Merhum İlhan Cavcav ve Ali Öcal’ın ruhlarını şad etme adına da Ankara’yı bir kez daha gündeme getirmek istedim.

ÜZÜCÜ BİR İSTATİSTİK

Konuyla ilgili bir araştırma yaptım ve ilginç istatistiklere ulaştım ama şu iki hususu vurgulayarak meramımı anlatayım.

2014’te İsveç ile yapılan özel maçın üzerini çizip 2003’teki Moldova maçını görmezden gelirsek 1992’deki Danimarka ve San Marino maçlarına varırız. Bu da demektir ki: 30 yıldır Başkent Ankara’da milli maç yok!

Geçmişte bir yıl içinde iki, üç milli maç oynanan Ankara’nın son yıllarda bu kadar ihmal edilmesi ve yıkılan tarihi 19 Mayıs Stadyumunun yerine yenisinin yapılmamış olması hem adını andığım Ankara sevdalılarını ruhunu sızlatmakta hem de bugün Başkentte yaşayanları üzmektedir.

Sözü uzatmadan konuyu ilgililerine pas olarak atayım da top onlarda olsun! Ve elbette; bu akşam Gaziantep’te sahaya çıkacak Milli Takımımıza başarı dilerken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’nın futbolun boş kenti olmaktan bir an önce kurtulmasını, kurtarılmasını da diliyorum…