Fed Başkanı: Dijital para konusunda acelemiz yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dijital para birimi konusunda, "Bu noktada bir karar verme aşamasında değiliz. Teknolojisiyle ilgili denemeler yapıyoruz, politikaları tartışıyoruz. Dünyanın temel rezerv para birimi olduğumuz için bu projede acele etmemize ve piyasada ilk olmamıza gerek yok" dedi.

Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Zirvesi kapsamında düzenlenen "Merkez bankaları dijital çağda nasıl inovasyon yapabilir?" başlıklı video konferans etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

"Maliyetleri ve faydalarını araştırıyoruz"

Doların dünyanın rezerv para birimi olması nedeniyle teknolojik zorlukları anlamada en ileri düzeyde olma yükümlülüklerinin olduğunu vurgulayan Powell, merkez bankası dijital para birimini çıkarmanın maliyetleri ve faydalarını araştırdıklarını söyledi.

Powell, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu noktada bir karar verme aşamasında değiliz. Teknolojisiyle ilgili denemeler yapıyoruz, politikaları tartışıyoruz. Dünyanın temel rezerv para birimi olduğumuz için bu projede acele etmemize ve piyasada ilk olmamıza gerek yok.