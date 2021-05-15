Fazıl Say'dan İsrail'e tepki

Filistin'de terör devleti İsrail'in zulmü devam ederken, Türkiye'den de tepki sesleri yükselmeye devam ediyor.

Piyanist Fazıl Say da, İsrail terörüne sessiz kalamayarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı ana dair bir fotoğraf paylaşan Fazıl Say "Gazze’deki yaşlı bir adamın elinde şunlar yazıyordu. Suyuma el koy, evimi yık, işimi elimden al, toprağımı çal, babamı hapse at, annemi öldür, ülkemi bombala, hepimizi aç bırak, hepimizi aşağıla, ama yine de ben suçlu olayım, neden mi: Çünkü bir roketle karşılık verdim." ifadelerini kullandı.