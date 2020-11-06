Fay yasası geliyor!

Hükümet, yaz aylarında yaşanan Elazığ depreminden sonra önemli bir adım attı ve gelişmiş ülkelerde benzerleri bulunan fay yasası ile ilgili çalışmalara başladı. Çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması ve düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor.

FAY YASASI RESMEN GELİYOR!

Çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması ve düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor. SABAH'ın detaylarına ulaştığı düzenlemede depreme ilişkin ve deprem bölgelerine ilişkin şu maddeler yer alacak:

TÜM AKTİF FAYLARA İNCELEME

Akademik çalışmalarla koordineli olarka yürütülecek yeni düzende Türkiye genelindeki tüm aktif faylar tek tek incelenecek. Hangi fay hangi aralıkta deprem üretiyor (kaç yılda bir deprem oluyor) tespit edilecek.

FAYLARIN KAYMA HIZI BELİRLENECEK

Yine düzenlemenin son dakika ayrıntılarında yer alan maddelerden biri de Fayların kayma ve kırılma hızları... Fayların ne kadar kayma hızına sahip olduğu belirlenecek. Fay zonları boyunca hendekler açılıp fayın genişliği ölçülecek.

Bu ölçümün bir nedeni ve yaptırımı olacak. İşte o yaptırım;

SAKINIM BANDI ORTAYA ÇIKACAK VE BURALARA EV YAPMAK, OTURMAK YASAK OLACAK

Son dakika yasasının en önemli ayrıntısı belki de bu... Söz konusu çalışma ile bilimsel olarak tespit edilen fay genişliğinin çevresindeki sakınım bandı (ne kadarlık alana bina yapılmayacak) belirlenecek. Fay üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek.