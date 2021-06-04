Fauci: Çin salgından önce hastalanan 9 kişinin kayıtlarını yayınlasın

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgın başlamadan önce koronavirüs belirtileriyle hastalandıkları iddia edilen ve 3'ü Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin sağlık kayıtlarının yayımlanması için Pekin yönetimine çağrıda bulundu.

Biden'ın, koronavirüsün laboratuvardan mı çıktığı yoksa hayvandan insana mı bulaştığını araştırmaları için istihbarat kurumlarına 90 gün süre vermesinin ardından ABD'de virüsün kaynağına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

“Laboratuvarda çalışan 3 kişinin kayıtlarını özellikle görmek istiyorum”

Fauci, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin 3'ü Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin, COVID-19 salgına dönüşmeden önce geçirdiği süreçle ilgili kayıtları yayımlaması gerektiğini söyledi.

Bu kayıtların, COVID-19’un ilk günlerine ve kökenine ışık tutacağının altını çizen Fauci, "2019'da hastalandığı iddia edilen ve laboratuvarda çalışan 3 kişinin kayıtlarını özellikle görmek istiyorum. Bu kişiler gerçekten hastalandı mı ya da hastalandılarsa bunun nedeni neydi?" ifadelerini kullandı.

Yarasa mağarasına giren madenciler

Fauci, 3 laboratuvar çalışanının haricindeki 6 kişinin de 2012'de bir yarasa mağarasına giren madenciler olduğu ve bundan sonra zatürre geçirdiklerini, koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen bu mağaradan alınan numunelerin ise Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde saklandığının iddia edildiğini dile getirdi.