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Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi!

İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutsunda patlama oldu.

Patlama sonrası çıkan yangın binaya sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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