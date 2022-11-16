Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi!
İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutsunda patlama oldu.
Patlama sonrası çıkan yangın binaya sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 16, 2022
🔹️Patlamanın ardından bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. pic.twitter.com/BfGZsgcQRm
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