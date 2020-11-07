Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü

Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de turuncu renge büründü.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek.