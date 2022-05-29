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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 104. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.

Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

 

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