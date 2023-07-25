Fatih Portakal: Kandırıldım, özür dilerim!

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Seçim öncesi muhalefete verdiği destek nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Fatih Portakal, kendi youtube kanalında yayınladığı video ile özeleştiri yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklenen Portakal, "Kalp işaretini yapınca güzel insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu "egosu patlamış bir kişilik" diye nitelendiren Portakal, "CHP içerisinde kendinden başka temsil edecek kimseyi görmüyor, böyle bir ego patlaması olur mu? ifadelerini kullandı.