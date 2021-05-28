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Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.

Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.

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