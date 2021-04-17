Fatih Erbakan'dan Babacan'a eleştiri: Berat Bey’den iki kat fazla faiz ödediniz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekonomiden Sorumlu Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı işaret ederek “Siz bakanlık döneminde Berat Bey’den iki kat fazla faiz ödediniz” dedi.

Erbakan, Ali Babacan’ın bakanlık koltuğuna oturduğunda 129 milyar dolar olan borcun, Başbakan Yardımcılığı koltuğundan kalkarken 400 milyar dolara yükseldiğini de kaydetti.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın KONTV’de hazırlayıp sunduğu Başkent Gündemi programına konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı işaret ederek “ Gece gündüz damat bey batırdı ekonomiyi perişan etti diyor iyi de senin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğun zamanda damat berat beyin iki katından fazla faiz ödemişsiniz” dedi.

EKONOMİYİ BEN KURTARIRIM DİYORSUN, DAHA FAZLA FAİZ ÖDÜYORSUN

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

“Çok büyük bir ekonomist edasıyla ve ekonominin adeta doktoru gibi, geldiği zaman sihirli değnekle ekonomiyi çözecek gibi lanse ediliyor. İşte yıllarca görev yaptınız kamunun, özel sektörün toplam borcu bu sayın başkan, bakanlık koltuğuna oturduğunda 129 milyar dolardı, bakanlıktan ayrılırken ise toplam borç 400 milyar dolara çıkmış. Borcu 129 Milyar dolardan alıp 400 Milyar dolara getirmiş şimdi de söylediği ben yine borç alacağım, ama daha uygun şartlarla alacağım, daha çabuk alacağım, daha çok alacağım. Yani ben borç almayacağım denk bütçe yapacağım, milli kaynaklarımızla kaynak üreteceğim böyle bir şey söylemiyorlar”

BERAT BEY DAHA AZ FAİZ ÖDEDİ

Program yapımcısı Sinan Burhan’ın “Berat Bey daha mı az faiz ödedi?” sorusuna Erbakan, “Berat Bey sayın bakanın döneminden daha az faiz ödedi” şeklinde cevap verdi.

KAYNAK: HABER7