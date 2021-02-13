Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e tepki çeken sözler

Fatih Altaylı bugün Habertürk'te yer alan köşe yazısında Mesut Özil için skandal ifadeler kullandı.

"Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler." diyen Altaylı Özil'in dinimizle ilgili paylaşımlarından rahatsız oldu.

Paylaşımların sıklığından mı, Mesut'un İslam'ı öne çıkaran paylaşımlarından mı rahatsız olduğu bilinmeyen yazar topu Fenerbahçe'ye atmayı da ihmal etmedi! Altaylı şöyle devam etti:

"Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Selefi alimlerden paylaşımlar yapması “Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisi” olduğuna inandığım Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sorunudur, benim değil.

Ancak bugün Cuma münasebetiyle yaptığı paylaşım, benim “Mesut Özil ne yerli ne de millidir” fikrimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte."

Altaylı bir camii önünde el açıp dua eden Mesut Özil'in yaptığı paylaşımı da yazısında yayınlayarak caminin Türkiye'den olmamasını eleştirdi. Altaylı'nın yazısı çok sayıda tepki çekti.