Fas Başbakanı Osmani: Filistin meselesi ve Kudüs ulusal meselemiz konumundadır

Fas Başbakanı Osmani görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’ye Fas’ın Filistin meselesindeki desteğini yineledi.

Açıklamada, Osmani’nin, Filistin meselesi ve Kudüs’ü Fas’ın ulusal meselesi olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Osmani, “İşgalci yönetimin Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın yasal statüsünü ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal eden hiçbir eylemi kabul edilemez” dedi.

Filistin halkının haklı mücadalesine övgü

Kudüs Komitesi Başkanı Kral 6’ncı Muhammed önderliğinde Fas’ın Kudüs meselesine desteğinin tam olarak devam ettiğini belirten Osmani, ülkesinin başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması noktasındaki tutumunda bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.

Osmani ayrıca, “kahraman” Filistin halkının İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı düşmanca saldırılara karşı kararlı mücadelesini övdüğü belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.