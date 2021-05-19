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Faruk Fatih Özer'in firari yengesi yakalandı

Thodex soruşturması kapsamında, firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer gözaltına alındı.

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada aranan şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in yakalandığı öğrenildi.

Dün de şirketin finans bölümü çalışanı Rana Azap polise teslim olmuştu.

Şirketin yazılımcısı Oral Çınar da dün İstanbul'da yakalanmıştı.

Oral Çınar adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, Rana Azap'ın ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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