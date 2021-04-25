Faruk Fatih Özer'in abisi gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.

Faruk Fatih Özer’in ağabeyi gözaltına alındı

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer de Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 12 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmişti.

Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.