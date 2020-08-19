Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin koruması altında çok sayıda fanatik Yahudi’nin Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı bildirildi.

Küstahça saldırı sonrası Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklama dünya basınına yansıdı.

Açıklamada, ‘İsrail polisi korumasındaki 98 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi’ denildi.

Bölgedeki karışıklığa ilişkin yeni bilgiler geldi. İsrail polisinin biri kadın 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı belirtildi.

İlk kıble

Fanatik Yahudilerin zaman zaman bölgede tansiyonu yükselttiği ifade ediliyor.

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa milyonlarca Müslümanın ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğunu öne sürerek kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.