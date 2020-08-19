Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruduğu çok sayıda fanatik Yahudi tarafından küstahça saldırı yapıldı.
İsrail polisinin koruması altında çok sayıda fanatik Yahudi’nin Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı bildirildi.
Küstahça saldırı sonrası Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklama dünya basınına yansıdı.
Açıklamada, ‘İsrail polisi korumasındaki 98 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi’ denildi.
Bölgedeki karışıklığa ilişkin yeni bilgiler geldi. İsrail polisinin biri kadın 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı belirtildi.
İlk kıble
Fanatik Yahudilerin zaman zaman bölgede tansiyonu yükselttiği ifade ediliyor.
Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa milyonlarca Müslümanın ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğunu öne sürerek kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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