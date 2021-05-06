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Faiz kararına doların tepkisi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yurt içinde döviz kurları dünkü kapanış seviyelerinden güne başladı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 8,30'larda seyrediyor. Euro/TL ise 10,01'lerde işlem görüyor.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden uzmanlar, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

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