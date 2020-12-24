Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17’ye yükselti. Merkez’in faiz kararının ardından döviz kurlarında yüzde 1’e yakın düşüş gözlendi. Güne 7,64’ten başlayan dolar kuru, karar sonrasında 7,56 seviyelerine kadar düştü. Euro ise 9,33 liradan 9,24 seviyelerine geriledi.

AĞBAL İKİ AYDA 675 BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI

Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, iki aydır üst üste faiz artırımına gidiyor. Ağbal başkanlığındaki Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkartmıştı. Bu ayda 200 baz puan faiz artırma yoluna giden Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Böyle Ağbal'la birlikte iki ayda 675 baz puan faiz artırılmış oldu.

FAİZ BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE ARTTI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olmasını bekliyordu.