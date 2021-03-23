Fahrettin Altun'dan Lütfü Türkkan'a hukuk dersi

İyi Pati Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret eden bir şahsın 8 ay 25 gün hapis cezası aldığını takipçileriyle paylaştı.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLADI



Türkkan, Altun'un fotoğrafının da bulunduğu paylaşımında "Duruşmasız ceza..!Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Hüseyin Gör adlı vatandaşa, duruşma dahi yapılmayan davada 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Avukat Mehtap Sert; 'Kendi mahkemelerini kurup, kendi yargılamalarını yapıyorlar' diyor." ifadelerine yer verdi.

Türkkan'ın bu paylaşımı sosyal medyada bir anda karalama kampanyasına dönüştü.

ALINTILADI, CEVABINI VERDİ



Fahrettin Altun'un cevabı ise gecikmedi.

Türkkan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan Altun adeta hukuk dersi verdi.

Konuya ilişkin TBMM'de düzenlenen maddeyi hatırlatan Altun, Türkkan'ın mensubu olduğu Meclic'ten çıkan kanun maddesinden haberdar olmadığını söyledi.

"İLGİLİ KISMA BAK"

Fahrettin Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! “Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu...” diye başlayan kısım." ifadelerini kullandı.

