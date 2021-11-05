AjansHaber.com.tr Gündem Fahrettin Altun'dan Lütfi Elvan açıklaması

Fahrettin Altun'dan Lütfi Elvan açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır" dedi.

Paylaşımında söz konusu haberin linkine de yer veren Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.
Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Trendyol'dan Aydın Ayaydın hakkında suç duyurusu
Çin hükümetinden halka "stok yapın" çağrısı
En çok izlenen 10 TV program
Dim, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
Şentop, Yassıada mağdurlarının yakınları
Twitter'da dün ne konuşuldu?
Twitter'da dün ne oldu?