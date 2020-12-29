Fahrettin Altun'dan HDP'ye çok sert cevap

Altun, ''PKK'dan emir uygulamasının ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir.'' ifadelerini kullandı. HDP'den 'Hukuka riayet edin' açıklaması geldi, Altun bir kez daha çok sert yanıt verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda HDP'li bir kişinin, kendisi hakkındaki soru önergesine sert tepki gösterdi. Altun mesajında şunları ifade etti:

"Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir "soru önergesi" vermiş. PKK'dan emir uygulamasının ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda."

Daha sonra HDP'den açıklama geldi, Fahrettin Altun da yeni bir açıklama yaptı. Altun'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İlgili HDP'li şahıs bana cevap vermiş. "Hukuka ve insan haklarına geç kalmadan riayet edin" demiş. Kandil'in talimatıyla HDP listesine iliştirilmiş biri bunu söylüyor! Siz, Kandil'den emir almadan konuşamazsınız! Dediğim gibi sizin yani Kandil'in hedefinde olmak şereftir!