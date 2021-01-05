Fahrettin Altun'dan duygulandıran Fethi Sekin paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Fethi Sekin'i şehadetinin 4. yılında "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı. Fahrettin Altun paylaşımında, "Şehit Fethi Sekin"i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun." ifadelerini kullandı.

Altun, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı "Yiğitler Destanı" türküsüne yer verdi.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Şehit Fethi Sekin"i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun." ifadelerini kullandı.

“Düşman olsa da hileli

Korkusuz Fethi’m yüreği

Tüm dünya karşında dursa

Bükülmez Ömer bileği”



Şehit Fethi Sekin’i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum.



Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun! pic.twitter.com/PzXiuix6CS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 5, 2021

Şehit Fethi Sekin'in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:

"Düşman olsa da hileli / Korkusuz Fethi'm yüreği / Tüm dünya karşında dursa / Bükülmez Ömer bileği.