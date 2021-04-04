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Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye sahip çıkanlara tepki

Bazı muhalif isimler, 103 eski amiralin yayınladıkları darbe imalı sözde bildiriye destek verdi. Bu isimlere tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun!" sözleriyle tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, darbe imalı bildiriyle ilgili açıklama yaptı. 

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Altun, "Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi zihniyetten çok çekti"

Milletin iradesinin, tüm hain planlardan daha güçlü olduğunu vurgulayan Altun, muhalefetin, bazı amirallerin açıklamasıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına da yer verdiği mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin.

Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun."

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