Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada da gündem olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” sözlerine tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada CHP'li Özel'in sözlerini alıntılayan Altun, "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?" diye sordu. "Devletin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütünün propaganda desteği vermeyin" diyen Altun, yaşananları "yazık" ifadesiyle nitelendirdi.

İşte Altun'un o paylaşımı;

PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?

“Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek?

Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin.

Yeter artık!!! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 24, 2021



CHP'li Özel ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında Gara'da şehit edilen sivillerle ilgili "Esas meselenin kendisi şudur; "Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil" ifadelerini kullandı.